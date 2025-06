Haier annuncia l’arrivo in Italia delle sue SmartTV da 32 a 100 pollici – foto e prezzi

Haier si prepara a conquistare il mercato italiano con la sua nuova gamma di smart TV, presentata in un evento esclusivo allo Stadio di San Siro. Dai modelli compatti da 32 pollici fino alle imponenti da 100 pollici, ogni televisore promette innovazione e qualità , grazie a tecnologie all’avanguardia come OLED, QD-MiniLED, QLED e LED. Un’offerta pensata per soddisfare ogni esigenza, dal casual al più esigente appassionato di home entertainment. Scopriamo insieme tutte le novità e i prezzi straordinari!

Nella cornice dello stadio di San Siro, Haier ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano della sua gamma di televisori con un’ampia offerta di modelli che variano sia per dimensioni, si parte dai 32? per arrivare ai 100?, sia per tecnologia del pannello, vedendo a seconda della fascia di rifermento utilizzati display OLED, QD-MiniLED, QLED o LED. Per il gruppo Haier, forte sul mercato italiano nel campo degli elettrodomestici con i suoi tre marchi Haieri, Hoover e Candy, l’ingresso nel mercato TV è sicuramente una sfida, ma la strategia pensata dal management dell’azienda punta a convincere i potenziali clienti offrendo loro un prodotto tecnologicamente avanzato che dia un valore aggiunto rispetto ai prodotti concorrenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Haier annuncia l’arrivo in Italia delle sue SmartTV da 32 a 100 pollici – foto e prezzi

