Ha sfondato il vetro ed è fuggito dalla volante Il caos e le immagini choc | chi era

Un video shock sta facendo il giro dei social: un giovane sfonda il vetro di una volante della Polizia e fugge nella notte di Marina di Ravenna, suscitando sdegno e domande sulla sicurezza dei controlli. Ma chi era davvero quell'individuo e cosa si cela dietro a quella fuga? È solo l’ennesima dimostrazione delle sfide quotidiane che affrontano le forze dell'ordine e la nostra società . Ecco cosa è successo.

Sta facendo il giro dei social il video, pubblicato su “Welcome to favelas”, in cui un giovane rompe il finestrino di una volante della Polizia e scappa via. La scena, ripresa nella notte tra venerdì e sabato a Marina di Ravenna, ha suscitato indignazione e interrogativi sull’efficacia dei controlli. Il ragazzo, fermato perché sospettato di furti su auto in sosta, non era in stato di arresto: era stato fatto salire sulla vettura in attesa di identificazione. Pochi istanti dopo ha sfondato il vetro ed è fuggito. Secondo quanto ricostruito, in quel momento i due agenti presenti sono stati costretti ad allontanarsi dalla volante per un altro intervento urgente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it