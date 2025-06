Gusto musica e tradizione | a Sarno fa tappa il Baccalà Village

Gusto, musica e tradizione si incontrano a Sarno con il Baccalà Village, un evento imperdibile che porta nel cuore del Parco Fluviale dei 5 Sensi un festival itinerante dedicato a uno dei simboli più amati della cucina italiana. Da venerdì 27 a domenica 29 giugno, lasciatevi coinvolgere da un’esperienza unica tra sapori autentici, melodie coinvolgenti e la bellezza della natura… Un’occasione perfetta per celebrare la cultura, il gusto e la convivialità all’aria aperta.

