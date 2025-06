Guerra Usa-Iran | perché è solo l' inizio della reazione a catena

L'ombra di un conflitto tra USA e Iran si allunga sul Medio Oriente, minacciando di trasformarsi in una crisi globale. Iran, Israele e Stati Uniti sono al centro di tensioni che coinvolgono interessi strategici, alleanze internazionali e rischi di escalation. Ma questa guerra non riguarda solo tre paesi: potrebbe essere l’inizio di una reazione a catena che coinvolge il mondo intero. È ora di capire cosa sta realmente accadendo e quali potrebbero essere le conseguenze.

Israele, operazione Rising Lion contro l'Iran: "Siamo solo all'inizio" | Teheran: "Pronti a stare in guerra per anni" | Trump: "Eccellente attacco, ce ne saranno altri" - L'area mediorientale è di nuovo al centro di tensioni in aumento, con Israele che lancia l'Operazione Rising Lion contro l'Iran.

