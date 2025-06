Guerra Usa-Iran militari italiani nel mirino | allerta in Iraq e Mar Rosso Richiamati i Carabinieri

Tensioni esplosive tra USA e Iran scuotono il Medio Oriente, con i militari italiani nel mirino e l’allerta al massimo livello in Iraq e nel Mar Rosso. I recenti raid di Trump contro i siti nucleari degli ayatollah rivoluzionano lo scenario, mentre le truppe italiane sono esposte a rischi senza precedenti. Una crisi che potrebbe cambiare le sorti della regione e coinvolgere direttamente l’Italia, chiamata a rispondere a questa sfida geopolitica.

Sotto tiro. Esposti al fuoco iraniano, come mai prima d?ora. I raid ordinati da Donald Trump contro i siti nucleari degli ayatollah «cambiano completamente lo scenario» dei quasi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra Usa-Iran, militari italiani nel mirino: allerta in Iraq e Mar Rosso. Richiamati i Carabinieri

