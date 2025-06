Guerra Procaccini smaschera le amnesie selettive del Pd | D’Alema esempio di pace? Bombardò la Serbia video

Nel dibattito acceso tra Nicola Procaccini e Chiara Giribaudo, emerge con fermezza come le amnesie del Pd siano smascherate dalla memoria storica. Con riferimento alle azioni passate dell’Italia in Serbia e Kosovo, Procaccini richiama l’attenzione su un passato che molti preferiscono dimenticare, dimostrando che anche Massimo D’Alema, spesso indicato come modello di diplomazia pacifista, ha un lato complesso da riconsiderare. Le parole di Procaccini ci invitano a riflettere sulla coerenza delle posizioni politiche e sulle lezioni della storia.

Massimo D’Alema modello di diplomazia pacifista? Anche no. Nicola Procaccini, co-Presidente di Ecr ed europarlamentare di Fratelli d’Italia offre un promemoria a Chiara Giribaudo, deputata del Pd, in un confronto televisivo andato in onda su Sky sul conflitto in corso a Teheran. Ricordando quando l’Italia, proprio sotto la presidenza dell’allora leader del Pds, partecipò attivamente alla guerra in Serbia e Kossovo. Le parole di Procaccini su D’Alema. La Giribaudo aveva attaccato il governo Meloni, parlando di scarsa incidenza diplomatica rispetto alle guerre in corso. “In passato abbiamo avuto – aveva detto l’esponente del Partito Democratico – uomini che avevano svolto un ruolo di mediazione, da Aldo Moro fino a Massimo D’Alema”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Guerra, Procaccini smaschera le amnesie selettive del Pd: “D’Alema esempio di pace? Bombardò la Serbia” (video)

In questa notizia si parla di: procaccini - alema - guerra - smaschera

Procaccini smaschera Macron: «Nel 2024 la Francia ha aumentato le importazioni di gas liquido da Mosca dell’81%» - Nel 2024, Procaccini smaschera Macron e evidenzia come la Francia abbia aumentato dell’81% le importazioni di gas liquido da Mosca.

Guerra, Procaccini smaschera le amnesie selettive del Pd: D'Alema esempio di pace? Bombardò la Serbia (video).

Guerra in Medioriente, Procaccini: per UE difficile intervenire - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it

D’Alema riscrive l’11 settembre «Non è stato un atto di guerra» - Parole e musica non di un black bloc reduce dalla manifestazione di sabato, ma di Massimo D Alema. ilgiornale.it scrive