Guerra Israele-Iran Putin riceve il ministro degli Esteri di Teheran Araghchi | Attacco Usa è ingiustificabile

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito l’attacco statunitense agli impianti nucleari iraniani un’«aggressione non provocata, senza giustificazione». Lo ha affermato prima dell’incontro ufficiale al Cremlino con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo quanto riportato dall’agenzia Interfax. Putin ha ribadito l’impegno della Russia a sostenere il popolo iraniano e ha sottolineato la necessità di una cooperazione stretta tra Mosca e Teheran in un momento di crescente tensione in Medio Oriente. Secondo fonti diplomatiche russe, i due Paesi stanno coordinando le loro posizioni di fronte all’escalation in atto. 🔗 Leggi su Panorama.it