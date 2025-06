Guerra Israele-Iran Putin riceve Araghchi | Attacco USA senza ingiustificabile

In un contesto internazionale sempre più turbolento, le tensioni tra Israele, Iran e Russia si intensificano. Il presidente Putin condanna l’attacco statunitense agli impianti nucleari iraniani come un’«aggressione ingiustificata», rafforzando il legame con Teheran e annunciando una cooperazione stretta. In questo scenario complesso, la diplomazia si fa strada, ma le sfide sono dietro l’angolo: cosa ci riserverà il futuro?

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito l’attacco statunitense agli impianti nucleari iraniani un’«aggressione non provocata, senza giustificazione». Lo ha affermato prima dell’incontro ufficiale al Cremlino con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo quanto riportato dall’agenzia Interfax. Putin ha ribadito l’impegno della Russia a sostenere il popolo iraniano e ha sottolineato la necessità di una cooperazione stretta tra Mosca e Teheran in un momento di crescente tensione in Medio Oriente. Secondo fonti diplomatiche russe, i due Paesi stanno coordinando le loro posizioni di fronte all’escalation in atto. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Guerra Israele-Iran, Putin riceve Araghchi: «Attacco USA senza ingiustificabile»

