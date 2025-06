Guerra Israele-Iran le ultime notizie sulle tensioni in Medio Oriente La minaccia di Teheran | Attacchi in Usa con cellule dormienti Israele colpisce 6 aeroporti militari raffiche di missili dall’Iran | DIRETTA

Le tensioni tra Israele e Iran sono arrivate al punto di rottura, con alleanze instabili e minacce crescenti che scuotono il Medio Oriente. Raffiche di missili, attacchi inaspettati e la possibilità di cellule dormienti negli Stati Uniti alimentano la paura di un conflitto più ampio. La situazione resta critica: ecco tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 23 giugno 2025, per capire cosa sta succedendo e quali rischi si profilano all’orizzonte.

Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 23 giugno 2025, aggiornate in tempo reale, sulla guerra tra Israele e Iran le crescenti tensioni in Medio Oriente. DIRETTA Ore 10,30 – Idf: raffiche consecutive da Iran su tutto Israele – Ondate continue di missili balistici, lanciati a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, sono arrivate dall’Iran e continuano ad arrivare su tutto Israele. L’Idf fa sapere che sta intercettando i vettori missilistici. Il servizio di soccorso Magen David Adom rende noto che un missile non è stato abbattuto ed è caduto in Galilea. Ore 10,00 – Media: “Iran avvertì gli Usa di attacchi con cellule dormienti” – L’Iran aveva avvertito Donald Trump che, se fosse stato attaccato, avrebbe attivato attacchi con cellule dormienti all’interno degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Guerra Israele-Iran, le ultime notizie sulle tensioni in Medio Oriente. La minaccia di Teheran: “Attacchi in Usa con cellule dormienti”. Israele colpisce 6 aeroporti militari, raffiche di missili dall’Iran | DIRETTA

Guerra Israele-Iran, le ultime notizie: Tel Aviv attacca Teheran, colpiti siti militari e nucleari. L’Iran risponde lanciando oltre 100 droni. Gli Usa: “Noi non coinvolti” | DIRETTA - L’angosciante escalation tra Israele e Iran ha raggiunto livelli critici, con attacchi e risposte che scuotono il Medio Oriente.

