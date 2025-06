Guerra Israele-Iran la minaccia di Teheran | Dove colpiremo

La tensione tra Israele e Iran si fa sempre più palpabile, con Teheran che minaccia di rispondere agli attacchi occidentali. Dopo il recente raid statunitense contro gli impianti nucleari iraniani, l’ombra di una ritorsione si estende sugli Stati Uniti, alimentando un clima di incertezza e paura. La domanda che aleggia è: dove colpiranno? E quali conseguenze avrà questa escalation sulla stabilità globale?

L’ombra di una possibile ritorsione si allunga sugli Stati Uniti dopo il recente attacco ordinato da Donald Trump contro tre impianti nucleari iraniani. Anche se al momento non sono state registrate minacce specifiche, l’allerta è massima. A preoccupare le autorità americane è la possibilità che cellule dormienti legate al regime di Teheran possano attivarsi sul suolo statunitense. Una minaccia ritenuta concreta e attuale, secondo un documento redatto dal capo dell’agenzia federale Us Customs and Border Protection, Rodney Scott, diffuso dall’emittente NewsNation. Nel rapporto, Scott sottolinea come il rischio connesso a potenziali azioni di sabotaggio o terrorismo interno “non sia mai stato così alto”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Israele, operazione Rising Lion contro l'Iran | L'aeronautica abbatte i droni lanciati da Teheran che minaccia: "Pronti a stare in guerra per anni" - Tensione alle stelle tra Israele e Iran: l'operazione Rising Lion segna una svolta decisiva, con droni abbattuti e l’impiego di oltre 200 caccia.

