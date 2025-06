Guerra Israele-Iran in diretta ancora attacchi israeliani e missili iraniani Trump evoca cambio di regime Teheran | Tutto per difenderci

Lo scenario tra Israele e Iran si infiamma con attacchi e contrattacchi in un crescendo di tensione. Mentre Trump evoca un cambio di regime a Teheran, il conflitto si fa sempre più complesso e angosciante. Restate aggiornati con le ultime notizie in tempo reale su questa guerra che potrebbe ridefinire gli equilibri della regione. Continua a leggere per non perdere i dettagli più recenti.

Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel giorno 11 di conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 23 giugno 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: guerra - israele - iran - diretta

Guerra Israele-Iran, le ultime notizie: Tel Aviv attacca Teheran, colpiti siti militari e nucleari. L’Iran risponde lanciando oltre 100 droni. Gli Usa: “Noi non coinvolti” | DIRETTA - L’angosciante escalation tra Israele e Iran ha raggiunto livelli critici, con attacchi e risposte che scuotono il Medio Oriente.

Israele-Iran, la guerra in diretta | Attacco Usa ai siti nucleari dell'Iran. Netanyahu prega al Muro del Pianto. Crosetto: forte preoccupazione, prossime 48-72 ore delicate. Esplosioni nel nord di Teheran Vai su X

Gli Stati Uniti hanno bombardato i siti nucleari iraniani >> https://www.today.it/diretta/guerra-israele-iran.html Vai su Facebook

Nono giorno di conflitto in Medio Oriente tra Israele e Iran: Khamenei introvabile, attaccate navi da guerra nel Golfo Persico; Gli Usa in guerra al fianco di Israele | L'Iran promette vendetta e minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz | Il mondo in allarme | Israele, Netanyahu al Muro del Pianto; Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa su tre siti nucleari. Iran: 'Chiudere lo stretto di Hormuz' LA DIRETTA.

Guerra Iran Israele, Trump dopo attacco Usa: "Annientati i siti nucleari". LIVE - "Tutti i siti nucleari in Iran hanno subito danni monumentali, come mostrato dalle immagini satellitari. tg24.sky.it scrive

Israele-Iran, Trump: "Provocati danni monumentali ai siti iraniani". Netanyahu "Opportunità per la pace" | Diretta - aereo in varie zone di Israele, comprese le città di Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme. Da msn.com