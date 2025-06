Guerra Israele-Iran Conte critica Di Maio | Una crisi al di là delle sue capacità

In un contesto di crescente tensione, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle e ex presidente del Consiglio, si è schierato con fermezza sulla drammatica crisi in Gaza. Durante un’intervista, ha criticato duramente Israele, definendo le sue azioni come “esagerate” e sottolineando la gravità della situazione oltre le capacità diplomatiche. Una presa di posizione che accende il dibattito internazionale e invita a riflettere sulle responsabilità di tutte le parti coinvolte, ricordando che la pace richiede equilibrio e dialogo.

In un'intervista dai toni forti e inequivocabili, l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha lanciato pesanti accuse contro lo Stato di Israele in merito alla guerra in corso nella Striscia di Gaza. Intervenendo durante la trasmissione Non Stop News su Rtl 102.5, Conte ha espresso la propria posizione senza mezzi termini: "Israele sta esagerando? Questa espressione mi fa orrore. Non si tratta di un'esagerazione. A Gaza c'è un genocidio, in violazione del diritto internazionale umanitario, che prosegue da venti mesi." Leggi anche: Sondaggi, calano Meloni, Schlein e Conte: buone notizie per gli altri partiti Leggi anche: Iran, Paolo Mieli: "Il doppio attacco israeliano e americano porta il mondo sull'orlo di una guerra mondiale" La sua è una condanna politica netta, maturata, come ha precisato, alla luce dei dati che arrivano quotidianamente dal conflitto: " Oltre 16 mila bambini sono stati uccisi, le vittime complessive hanno superato quota 60 mila, con una media di quasi 100 morti al giorno.

