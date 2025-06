In un'epoca di tensioni crescenti e scenari instabili, il professor Massimo Cacciari non risparmia commenti duri sulla nuova escalation tra Israele e Iran. La sua analisi denuncia un mondo dove i rapporti di forza sembrano prevalere sul diritto, alimentando timori di un ritorno al terrorismo e a conflitti senza senso. Ma quale sarà il futuro di questa regione tormentata? La risposta potrebbe cambiare le sorti di tutti noi.

Durissima e severa l'analisi del professore e filosofo sull'attacco doppio a questo punto americano e israelita: "Temo un ritorno del terrorismo." Una guerra senza senso e davanti al silenzio generale da parte di tutti. Tanti esperti di geopolitica, ex militari e opinionisti si dividono davanti all'ennesima escalation che sta prendendo forma in Medio Oriente. E tra questi c'è il professor Massimo Cacciari che davanti all'ennesimo atto di forza d'Israele e Usa spiega: " Tanto ormai il diritto internazionale non esiste più, se sei minacciato e sei più forte, sei legittimato ad attaccare.". Guerra Israele-Iran, Cacciari: "Gli stati più forti attaccano quelli deboli, il diritto non esiste più.