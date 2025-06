Guerra Israele-Iran | 10 missili contro la base USA in Qatar

Nel cuore di una crisi che scuote il Medio Oriente, Teheran ha lanciato dieci missili contro la base americana di Al Udeid in Qatar, rispondendo ai raid su siti nucleari iraniani. Un gesto che aumenta la tensione tra Washington e Teheran, alimentando il rischio di uno scontro regionale. La situazione si fa sempre piĂą delicata: quanto potrĂ durare questa escalation?

