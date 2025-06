Guerra Israele Gaza protesta attivisti al Pantheon di Roma

A Roma, il cuore della storia si anima di voce e passione: centinaia di attivisti si sono radunati al Pantheon per formare una catena umana, denunciando le ferite della guerra tra Israele e Gaza. Una mobilitazione che richiama l’attenzione sul silenzio della comunità internazionale e sull’urgenza di azioni concrete. È un appello vibrante alla pace e alla solidarietà , perché il cambiamento inizia dal coraggio di agire ora.

A Roma centinaia di attivisti si sono riuniti a piazza della Rotonda, davanti al Pantheon, per creare una catena umana. La manifestazione protestava contro le attuali guerre in Medio Oriente e l'assenza di azioni della comunità internazionale.

