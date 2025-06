Guerra Iran-Usa Putin lancia la minaccia | cosa c’entra la Russia

In un clima di tensione crescente tra Stati Uniti, Iran e Russia, la scena internazionale si fa sempre più intricata. Con i bombardamenti statunitensi sui siti nucleari iraniani e la minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz, le dinamiche geopolitiche si complicano ulteriormente. Putin non resta a guardare: la sua visita a Mosca di Abbas Araghchi potrebbe segnare un punto di svolta. La domanda è: quale sarà il ruolo della Russia in questa delicata partita?

A seguito dei bombardamenti statunitensi sui siti nucleari iraniani, il ministro degli esteri di Teheran Abbas Araghchi andrà a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. L'Iran starebbe nel frattempo valutando di chiudere lo stretto di Hormuz come ritorsione, una scelta che colpirebbe soprattutto il mercato energetico europeo, più che gli Usa. Nella giornata di domenica, Trump ha progressivamente aperto alla possibilità di un cambio di regime in Iran con alcuni post sul suo social network Truth. Intanto diverse fonti stanno ridimensionando i danni fatti dai bombardamenti americani ai siti nucleari colpiti.

