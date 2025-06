Guerra Iran-Stati Uniti in Italia scatta l' allarme terrorismo Minaccia scontro globale | I nostri militari sono pronti

In un clima di crescente tensione internazionale, Italia e mondo si interrogano sulle prossime mosse dopo l’attacco statunitense ai siti nucleari iraniani. La minaccia di una reazione di Teheran alimenta l’allarme terrorismo e il timore di uno scontro globale. I nostri militari sono pronti a difendere la sicurezza nazionale, ma ora più che mai, la domanda è: come evolverà questa crisi e quale sarà il passo successivo?

Israele-Iran, Stati Uniti in guerra. Trump: «Attaccati i siti nucleari, momento storico» La superbomba bunker-buster e i missili - Nella notte tra domenica 22 giugno, il mondo si è risvegliato sotto l'ombra di un momento storico: gli Stati Uniti di Trump hanno attaccato i siti nucleari iraniani, con missili e bombe potenti come la Bunker Buster.

Attacco Usa all’Iran, ecco cosa rischia l’Italia. Militari riposizionati per evitare danni collaterali; L'Iran può attaccare gli Stati Uniti: come e dove può farlo?; Gli Usa in guerra al fianco di Israele | L'Iran promette vendetta e minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz | Il mondo in allarme | Israele, Netanyahu al Muro del Pianto.

