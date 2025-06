Guerra Iran-Israele Il ruolo cruciale dello Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz, definito “la Porta della pace”, si trova al centro delle tensioni tra Iran e Israele, rischiando di diventare il punto nevralgico di una crisi energetica mondiale. Con il possibile blocco del traffico marittimo, l’intera stabilità globale potrebbe essere minacciata, portando a conseguenze devastanti per l’economia e la sicurezza internazionale. Scopriamo come questa delicata zona geopolitica potrebbe cambiare il volto del nostro mondo.

Lo Stretto di Hormuz, strategico passaggio marittimo tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman, è chiamato in arabo “la Porta della pace”. Ma oggi quella stessa porta rischia di chiudersi, trasformandosi nel fulcro di una guerra energetica globale. Dopo l’attacco americano all’Iran, prende quota l’ipotesi di una chiusura al traffico commerciale. Una mossa che metterebbe in crisi l’approvvigionamento di petrolio e gas, con gravi conseguenze economiche e geopolitiche su scala mondiale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Guerra Iran-Israele. Il ruolo cruciale dello Stretto di Hormuz

