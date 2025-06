Guerra Iran-Israele Conflavoro | 100 euro al mese di rincari per famiglia 200mila lavoratori a rischio

Con la crescente tensione tra Iran e Israele, l’Italia si prepara a una crisi economica senza precedenti. Gli esperti prevedono un impatto di oltre 33 miliardi di euro in sei mesi, con rincari di 100 euro al mese per famiglia e migliaia di posti di lavoro a rischio. La situazione richiede attenzione immediata: è fondamentale capire come proteggere il nostro futuro economico.

"Con la possibile escalation militare in Medio Oriente, l'Italia rischia un contraccolpo economico senza precedenti: 32,9 miliardi di euro per sei mesi di conflitto, con bollette in aumento del 40% e una perdita dell'1,5% del PIL, con picchi del 3,5% per la manifattura".

La guerra tra Israele e Iran presenta il conto: impennata del prezzo dei carburanti con la benzina che arriva a oltre 1,70 euro a litro

