Guerra in Ucraina massiccio bombardamento russo su Kiev colpisce palazzi | almeno 6 morti e decine di feriti

Il cielo di Kiev si tinge di grigia tristezza mentre i recenti bombardamenti russi scuotono la capitale ucraina, causando vittime e distruzione. Con ogni esplosione, si evidenzia la brutalità di un conflitto che colpisce civili innocenti e infrastrutture fondamentali. La comunità internazionale chiede risposte rapide e decisive, mentre le macerie raccontano una storia di sofferenza e speranza. Continua a leggere.

Il bilancio dei raid russi purtroppo è solo parziale e provvisorio perché si scava tra le macerie dei palazzi colpiti a Kiev. Il Ministro degli Interni ucraino ha condannato "gli attacchi contro aree residenziali, ospedali e impianti sportivi" da parte delle forze russe "senza rispetto per il concetto di infrastruttura civile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

