Guerra in Medio Oriente Meloni alla Camera | Se gli Usa ci chiederanno le basi in Italia ci sarà un passaggio parlamentare – Il video

In un momento di grande tensione in Medio Oriente, Giorgia Meloni si rivolge alla Camera con fermezza e determinazione, sottolineando l'importanza di una risposta coordinata e dialogante. Mentre la crisi tra Israele e Iran preoccupa il mondo intero, l’Italia si impegna a favorire la negoziazione e la diplomazia, preparandosi anche a eventuali richieste da parte degli Stati Uniti di basi sul territorio nazionale. La Farnesina monitora con attenzione, ma l’obiettivo resta la pace e la stabilità regionale.

«Sono contenta, al di lĂ delle differenze di visione, che particolarmente sulla crisi Israele-Iran ci sia sostanzialmente una convergenza sulla necessitĂ di arrivare a una negoziazione e a maggior ragione l’Italia continuerĂ a lavorare per questo». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la replica dopo le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo. La premier ha poi chiarito la posizione dell’Italia sul piano militare, escludendo qualsiasi coinvolgimento nelle operazioni in corso. «L’Italia non è impegnata militarmente, non ha partecipato e non partecipa – sottolinea la presidente del Consiglio – Non è stato chiesto l’uso delle basi sul territorio nazionale e potranno essere utilizzate solo con un’autorizzazione del governo ». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: italia - guerra - medio - oriente

L’Italia e la guerra in Medio Oriente: aumentano i prezzi della benzina? - L'ombra della guerra in Medio Oriente si allunga sull'Italia, facendo salire i prezzi della benzina. Con gli Stati Uniti già testimoni di rincari, il timore che anche nel nostro Paese si possano verificare aumenti è sempre più concreto.

Per approfondire, leggi qui: https://ilsole24ore.com/art/massima-allerta-conflitto-italia-29mila-siti-sottoposti-sorveglianza-AHW0yzMB… #Italia #Iran #guerra #MedioOriente Vai su X

Per approfondire, leggi qui: https://www.ilsole24ore.com/art/massima-allerta-conflitto-italia-29mila-siti-sottoposti-sorveglianza-AHW0yzMB #Italia #Iran #guerra #MedioOriente Vai su Facebook

Meloni in Aula: 'Priorità cessate il fuoco a Gaza e negoziati su Iran'; Italia: 29mila siti sotto sorveglianza per la crisi in Iran; Italiani al Catullo da Israele: «L'Iron Dome non riesce a bloccare i missili, in volo ne abbiamo visto uno arrivare».

Guerra in Medioriente e commerci Italia-Iran, i rischi per il Made in Italy - Uno stop o una riduzione delle relazioni a causa del conflitto potrebbero creare all’Iran problemi di approvvigionamento in alcuni settori, ma la bilancia commerciale pende a nostro favore: vendiamo ... Da tg24.sky.it

Il ruolo di Italia e Ue nella crisi in medio oriente - Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Scrive ilfoglio.it