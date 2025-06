Guerra in Medio Oriente massima allerta anche a Terni per obiettivi sensibili e infrastrutture critiche

In un clima di crescente tensione internazionale, Terni si prepara a rafforzare la propria sicurezza. Alla luce dell’escalation in Medio Oriente e delle minacce rivolte a obiettivi sensibili, il prefetto Antonietta Orlando ha convocato una riunione strategica con le forze di polizia. Durante l’incontro, è stata condotta un’attenta mappatura delle infrastrutture critiche, sottolineando l’importanza di un’azione coordinata per garantire la sicurezza della comunità e prevenire ogni rischio.

Alla luce dell’escalation della crisi in Medio Oriente, acuita dall’attacco condotto dagli Stati Uniti in Iran, il prefetto di Terni, Antonietta Orlando, ha presieduto una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia. Nel corso della riunione è stata effettuata un’attenta mappatura. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Guerra in Medio Oriente, massima allerta anche a Terni per obiettivi sensibili e infrastrutture critiche

In questa notizia si parla di: medio - oriente - terni - guerra

Lo stato di guerra in Medio Oriente che serve a Israele - L'instabilitĂ permanente in Medio Oriente rappresenta una cruciale opportunitĂ per Israele, soprattutto sotto la guida di Netanyahu.

Fermiamo la guerra in Medio Oriente: USB ai presidi del coordinamento Disarmiamoli, contro l’aggressione israelo-americana che ci porta alla guerra totale MOBILITIAMOCI IN TUTTA ITALIA! https://usb.it/leggi-notizia/fermiamo-la-guerra-in-medio-oriente-usb Vai su X

“Il riarmo sottrae soldi a scuola, sanità e servizi pubblici: stop al genocidio e Palestina libera”; Un minuto di silenzio per la strage del 7 ottobre; Terni, il giornalista conduttore di Report Sigfrido Ranucci il 26 aprile al Caos presenta il suo libro La scelta.

Iran, Meloni parla della guerra in Medio Oriente: cosa ha intenzione di fare? - Giorgia Meloni annuncia che l'Italia sarà presente nei tavoli internazionali per le trattative per la fine del conflitto in Medio Oriente. Da tag24.it

Guerre in Medio Oriente, Tajani: "Per noi avere un dialogo con Israele è fondamentale" - Il ministro degli Affari Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha rivendicato la scelta italiana di mantenere aperto il canale diplomatico con il governo di Benjamin Netanyahu - Scrive repubblica.it