guerra in iran tre navi cisterna evitano lo stretto di hormuz per timore di una chiusura

La cuore strategico dello Stretto di Hormuz, hanno modificato il loro percorso, evitando così il passaggio cruciale tra Iran e Oman. Questo movimento, rilevato dai dati di MarineTraffic, evidenzia l’aumento delle tensioni nella regione, anche se Teheran non ha ancora deciso di chiudere ufficialmente lo stretto. Una scelta che potrebbe avere ripercussioni globali, portando a un'instabilità crescente e a nuove sfide per la sicurezza marittima internazionale.

