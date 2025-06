Guerra in Iran prefetto di Napoli intensifica misure di sicurezza per obiettivi sensibili sul territorio

In un clima di crescente tensione internazionale, il prefetto di Napoli ha adottato misure di sicurezza rafforzate per proteggere obiettivi sensibili nel territorio. Dalla sede della comunità ebraica all’aeroporto di Capodichino, ogni punto strategico è sotto stretta sorveglianza, in risposta all’attacco statunitense ai siti nucleari in Iran. La città si prepara a garantire massima sicurezza e tranquillità ai cittadini, dimostrando attenzione e prontezza di fronte alle sfide globali.

Consolato americano a Napoli, base Nato di Giugliano, aeroporto di Capodichino, porto e stazione centrale di Napoli, sinagoga e sede della Comunità ebraica. Sono questi alcuni degli obiettivi sensibili sotto stretta sorveglianza dopo l'attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari in Iran.

