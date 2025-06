Guerra all' Iran la diretta | Khamenei risponde a Trump la foto col teschio

Tensione in aumento nel Medio Oriente: mentre il mondo osserva con apprensione, Khamenei risponde a Trump con una foto simbolica e un messaggio deciso. La guerra tra Iran e Israele si intensifica, coinvolgendo ora anche gli Stati Uniti. La domanda che tutti si pongono è: quale sarà la prossima mossa? La situazione rimane critica e il rischio di escalation globale è più alto che mai, lasciando il futuro incerto e sotto stretta osservazione.

Lo scontro tra Iran e Israele prosegue, ma adesso sul campo ci sono anche gli Stati Uniti. Dopo l’attacco avvenuto nella notte tra sabato e domenica, Donald Trump si è schierato senza indugi dalla parte dello Stato ebraico. Adesso si teme e si attende una riposta iraniana che potrebbe avere come obiettivo proprio gli interessi commerciali di Washington oppure, come alcuni esperti sostengono, potrebbe declinarsi con attacchi terroristici in Occidente. Qui di seguito la diretta di questa nuova giornata di guerra Ore 8.09 - Iran: capo esercito,da Usa crimini,arrivera' risposta decisiva Il nuovo capo dell'esercito iraniano, il maggiore generale Amir Hatami, ha detto che "ogni volta che gli americani hanno commesso crimini contro l'Iran, hanno ricevuto una risposta decisiva, e anche questa volta accadra' lo stesso". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Guerra all'Iran, la diretta: Khamenei risponde a Trump, la foto col teschio

Israele-Iran, notizie in diretta sulla guerra: missili su Haifa e Tel Aviv, almeno 8 morti. Trump: “Se Usa attaccati reagiremmo a livelli mai visti prima” - Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano con attacchi in tempo reale che scuotono la regione. Missili iraniani hanno colpito Tel Aviv e Haifa, causando almeno 8 vittime e numerosi feriti.

Le ragioni dichiarate dell’attacco USA in Iran e i timori di una nuova guerra indigesta per il mondo Trump. In diretta al #Telegiornale speciale @RSIInfo_ Vai su X

Trump parla di guerra Israele-Iran… con la Juve schierata dietro! Ma cosa ci fanno lì?! #calcio #italia #seriea #Violafun #juventus #juve #usa #Trump #iran #Israele #Trump #diretta Vai su Facebook

Attacco Usa in Iran, Trump: 'Annientati i siti nucleari'. LIVE; Israele-Iran, la guerra in diretta | Trump: «Danni monumentali ai siti iraniani». Netanyahu «vede» opportunità di pace; Gli Usa in guerra al fianco di Israele | L'Iran promette vendetta e minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz | Il mondo in allarme | Israele, Netanyahu al Muro del Pianto.

Iran, Trump: "Siti nucleari annientati". Raid di Israele nell'ovest del Paese - Khamenei: 'Punizione di Israele continua, ha commesso grave errore' ... Scrive msn.com

Guerra Iran Israele, Trump dopo attacco Usa: "Annientati i siti nucleari". LIVE - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà nello Studio Ovale il team per la sicurezza nazionale alle 13 di oggi ora di Washington, le 19 in Italia, per discutere del conflitto in corso ... Riporta tg24.sky.it