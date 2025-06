Guerra all' alcol per strada vietato vendere e bere drink e birre la sera

Una città più sicura e vivibile: è questa la sfida lanciata dall’ordinanza firmata dalla sindaca Chiara Frontini, che vieta vendita e consumo di alcol in alcune zone sensibili dopo le ore 16. Un passo deciso contro l’abuso di alcool e il degrado urbano, volto a garantire tranquillità a residenti e turisti. Ma quali sono le implicazioni di questa misura? Scopriamolo insieme.

Dopo quella antibivacco, una nuova ordinanza firmata dalla sindaca Chiara Frontini introduce misure restrittive contro la vendita e il consumo di alcol in alcune zone sensibili della città, con l'obiettivo dichiarato di "tutelare il diritto alla sicurezza di residenti e turisti" e ripristinare.

