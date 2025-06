Gudmundsson alla Roma | Gasperini cerca rinforzi per la trequarti

La Roma si prepara a rinforzare la propria trequarti, con Gasperini alla ricerca di un profilo offensivo capace di fare la differenza. Non solo una prima punta, ma anche un giocatore di fantasia e gamba come Lookman. Tra le opzioni in cima alla lista c’è Albert Gudmundsson, che farà ritorno al Genoa dopo un’esperienza promettente, svelando così un possibile nuovo colpo di mercato per i giallorossi.

Non solo una prima punta ma la Roma sta monitorando anche un profilo offensivo alla “Lookman”. Gasp infatti vorrebbe arricchire il reparto d’attacco della squadra con un giocatore di fantasia e gamba. Ecco allora che gli occhi sono puntati su Albert Gudmundsson che farĂ ritorno al Genoa dopo. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Gudmundsson alla Roma: Gasperini cerca rinforzi per la trequarti

In questa notizia si parla di: gudmundsson - roma - gasperini - cerca

Post Ranieri, contatti positivi con Gasperini: la Roma cerca l’intesa - La Roma è pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia calcistica, avviando trattative per potenziare la rosa in vista della prossima stagione.

Mercato Roma, da Lucumì a Gudmundsson: i nomi sul taccuino di Massara e Gasperini https://romanews.eu/mercato-roma-da-lucumi-a-gudmundsson-i-nomi-del-momento-per-il-primo-mercato-di-gasperini/… #ASRoma #RomanewsEU Vai su X

Dopo gli arrivi di Gasperini e Massara, il calciomercato della Roma può entrare nel vivo In attesa di ufficializzare il rinnovo di Svilar, la Roma si guarda intorno a caccia di potenziali rinforzi: per quanto concerne i giocatori offensivi oltre a Gudmundsson e Pai Vai su Facebook

Da Lucumì a Aguerd: i nomi per il mercato della Roma di Gasperini; Mercato Roma, da Lucumì a Gudmundsson: i nomi sul taccuino di Massara e Gasperini; Roma, per l'attacco spunta l'idea Gudmundsson. Ma solo ad alcune condizioni.

Roma, idea Gudmundsson per Gasperini: le trattative giallorosse - La Roma di Gian Piero Gasperini prende forma e il calciomercato giallorosso entra nel vivo con diverse trattative interessanti. Lo riporta lifestyleblog.it

Roma, per l'attacco spunta l'idea Gudmundsson. Ma solo ad alcune condizioni - Gasperini cerca rinforzi davanti: l'islandese di proprietà del Genoa può arrivare solo in prestito con il riscatto condizionato, Shomurodov la parziale contropartita ... Riporta msn.com