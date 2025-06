Guasto improvviso Frosinone bassa senza acqua | disagi fino a tarda notte

Un guasto improvviso sta causando disagi a Frosinone Bassa, lasciando molte zone senz'acqua fino a tarda notte. Acea ha annunciato una sospensione del flusso idrico dalle 15:30 alle 24:00 di oggi, 23 giugno, per riparare un problema sulla rete idrica. La situazione crea notevoli disagi ai cittadini, che sperano in una rapida soluzione. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili per affrontare questa emergenza.

Si comunica che, per un guasto improvviso sulla rete idrica, oggi lunedì 23 giugno dalle ore 15:30 alle ore 24:00, si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Frosinone.

