Gualtieri fa causa a Totti per un ripostiglio | dopo Ilary per l’ex calciatore è divorzio anche col Pd

L’idillio tra Francesco Totti e il centrosinistra si sgretola: il leggendario ex calciatore, un tempo ambasciatore della politica romana, ora si trova al centro di una battaglia legale con il sindaco Gualtieri. Dopo il divorzio con Ilary Blasi, un nuovo capitolo si apre, segnato da una causa per un ripostiglio e una data simbolica: l’8 luglio, quando il Consiglio di Stato discuterà il ricorso. Una svolta inattesa che mette in discussione il futuro politico e personale di Totti.

È finito l’idillio tra Francesco Totti e il centrosinistra (ricordate quando faceva da sponsor per Rutelli sindaco? ) e in particolare con l’attuale sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: una notizia che segna un divorzio clamoroso quasi quanto quello con Ilary Blasi. Le carte per il divorzio sono state firmate dal sindaco dem e c’è già una data iconica, fissata per l’8 luglio. È il giorno cui verrà discusso davanti al Consiglio di Stato il ricorso presentato dal Comune di Roma dopo la decisione del Tar del Lazio su una presunta dependance abusiva di 60 metri quadrati costruita nel giardino della villa dell’ex capitano giallorosso, nel quartiere Axa a Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gualtieri fa causa a Totti per un ripostiglio: dopo Ilary, per l’ex calciatore è divorzio anche col Pd

In questa notizia si parla di: totti - gualtieri - causa - ripostiglio

Gualtieri fa causa a Totti: la battaglia legale che scuote Roma - La rivalità tra politica e passione calcistica si fa sempre più intensa a Roma. Roberto Gualtieri, sindaco e tifoso sfegatato della Roma, ha deciso di coinvolgere Francesco Totti in una battaglia legale senza precedenti, accusandolo di abuso edilizio.

Gualtieri fa causa a Totti per un ripostiglio: dopo Ilary, per l'ex calciatore è divorzio anche col Pd.

Totti, il nuovo avvocato per la causa con Ilary è Conte: «Nessun accordo rifiutato». Venerdì il primo faccia a faccia in tribunale - A poche ore dal primo faccia a faccia in tribunale tra Totti e Ilary, l'ex calciatore ha affidato il caso al suo avvocato storico Antonio Conte, omonimo del tecnico ex Juve e Inter. Secondo leggo.it

Totti-Ilary, il retroscena sulla causa. «Incontro segreto tra i legali, si cerca un accordo. Ma tra loro neanche uno sguardo» - Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ritrovati venerdì in tribunale, a viale Giulio Cesare a Roma, per il faccia a faccia nella causa di divorzio. Riporta ilgazzettino.it