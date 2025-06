Gualtieri fa causa a Totti | la battaglia legale che scuote Roma

La rivalità tra politica e passione calcistica si fa sempre più intensa a Roma. Roberto Gualtieri, sindaco e tifoso sfegatato della Roma, ha deciso di coinvolgere Francesco Totti in una battaglia legale senza precedenti, accusandolo di abuso edilizio. Il duello tra il primo cittadino e l’ex capitano giallorosso sta tenendo tutti col fiato sospeso: come finirà questa controversia che scuote la Capitale? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa vicenda infinita.

Altro che i difensori delle squadre avversarie. Come sta marcando stretto Francesco Totti, il sindaco Roberto Gualtieri, nessuno mai. E pensare che il primo cittadino (che è pure sfegatato tifoso giallorosso) non ha esitato a ripartire all'attacco dell'ex capitano della Roma per un presunto abuso edilizio. Oggetto del "contropiede legale" è un deposito di 60 metri quadrati realizzato nella villa del Pupone all'Axa, quartiere residenziale tra Casal Palocco e Infernetto, abitato da professionisti, vip e famiglie dell'alta borghesia capitolina. Un angolo di quiete fuori dal grande raccordo anulare, dove la privacy è sacra e i metri quadri valgono oro.

