Gualtieri fa causa a Totti | è scontro tra il sindaco di Roma e il Pupone

Il confronto tra sport e politica si infiamma ancora una volta a Roma, con Roberto Gualtieri che decide di portare in tribunale Francesco Totti. Non si tratta di una partita di calcio, ma di una vera e propria battaglia legale per presunti abusi edilizi nella villa dell'ex capitano giallorosso. Un episodio che scuote la capitale e mette in discussione i confini tra amore per la squadra e giustizia. L'esito di questa sfida potrebbe riservare sorprese inaspettate per tutti gli appassionati e non solo.

Altro che difensori in campo: a marcare stretto Francesco Totti, stavolta, è il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il primo cittadino ha infatti deciso di rilanciare l'azione legale contro l'ex numero dieci della Roma per un presunto abuso edilizio nella sua villa all'Axa, quartiere residenziale alle porte della Capitale. Un'accusa che arriva da un'amministrazione che, pur dichiaratamente tifosa giallorossa, non sembra voler fare sconti a chi infrange le regole. Leggi anche: "Sia lei che lui". Ilary Blasi e Francesco Totti, la doppia indiscrezione coinvolge i loro partner Al centro della disputa urbanistica c'è un deposito di 60 metri quadrati costruito nei pressi della piscina privata della villa di Totti.

