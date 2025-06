Gruppo Stellantis è il giorno di Antonio Filosa Ecco le strategie la squadra e i nodi da sciogliere

Il 23 giugno 2025 segna un nuovo capitolo per Stellantis con l’insediamento di Antonio Filosa come CEO, una nomina frutto di un rigoroso processo di selezione. In questa fase cruciale, il gruppo si trova a dover affrontare sfide e opportunità strategiche, rafforzando la propria squadra e sciogliendo i nodi che ostacolano il futuro. La leadership di Filosa sarà determinante per scrivere il prossimo capitolo di successo.

Il 23 giugno 2025 segna l’avvio ufficiale del mandato di Antonio Filosa quale nuovo Chief Executive Officer del gruppo Stellantis. La nomina, annunciata il 28 maggio e ratificata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione, è frutto di un processo di selezione durato sei mesi, che ha coinvolto sia candidati interni che profili esterni. Filosa assume l’incarico in una fase strategica e al tempo stesso complessa per il gruppo, chiamato a fronteggiare un contesto macroeconomico sfidante, una transizione energetica in pieno corso e risultati economici inferiori alle attese nel 2024. In concomitanza con il suo insediamento, Filosa ha annunciato la nuova configurazione del top management team di Stellantis, delineando una struttura operativa che sembra orientata alla stabilità e al rilancio industriale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gruppo Stellantis, è il giorno di Antonio Filosa. Ecco le strategie, la squadra e i nodi da sciogliere

