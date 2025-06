Gruppo Ciicai ok al bilancio | i ricavi superano quota 93 milioni

Il bilancio 2024 di Gruppo Ciicai conferma il suo ruolo di leader nel settore, con ricavi che superano i 93 milioni di euro e un utile netto di circa 10 milioni. Dal 1964, il consorzio bolognese ha saputo innovare e crescere, rafforzando la sua presenza in Emilia-Romagna e oltre. È il momento di festeggiare questi risultati straordinari, frutto di dedizione e competenza, e di guardare con entusiasmo alle sfide future.

È TEMPO di bilanci per Gruppo Ciicai, il consorzio bolognese che dal 1964 rivende e progetta ogni tipo di ambientazione legata al mondo dell’arredamento e del settore idraulico. Ricavi che superano i 93 milioni, un utile netto di circa 10 milioni ed un patrimonio netto di 76 milioni: questi i risultati del bilancio 2024 del Consorzio di installatori idrotermosanitari e condizionamento, che opera in gran parte dell’ Emilia-Romagna e collabora con imprese impiantistiche e di costruzione, contando, ad oggi, oltre 670 soci. "Bologna, con i suoi tre punti vendita, è la nostra punta di diamante", spiega il direttore generale, Stefano De Maria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gruppo Ciicai, ok al bilancio: i ricavi superano quota 93 milioni

In questa notizia si parla di: milioni - gruppo - ciicai - bilancio

Gruppo Sacmi, bilancio da record . L’utile netto vola oltre 200 milioni - Il bilancio 2024 di Sacmi si distingue per risultati record: fatturato oltre 1,7 miliardi, patrimonio netto che supera il miliardo per la prima volta e un utile netto oltre 200 milioni.

Gruppo Ciicai, ok al bilancio: i ricavi superano quota 93 milioni; Ciicai Bologna, fatturato record a quota 96 milioni e benefit ai dipendenti; Ciicai, fatturato record nel 2021. E il prossimo anno arriva la fusione con il Cila di Faenza.

Gruppo Ciicai, ok al bilancio: i ricavi superano quota 93 milioni - È TEMPO di bilanci per Gruppo Ciicai, il consorzio bolognese che dal 1964 rivende e progetta ogni tipo di ambientazione legata al mondo dell’arredamento e del settore idraulico. Come scrive quotidiano.net

Ciicai Bologna, fatturato record a quota 96 milioni e benefit ai dipendenti - Tracciando un bilancio dell’anno che sta per concludersi, il manager ha illustrato i risultati ottenuti: il gruppo che ha generato un giro di affari di circa 96 milioni di euro, che lo collocano ... Riporta ilrestodelcarlino.it