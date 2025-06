Groupama | Per un lavoratore su 2 a garantire pensioni e cure sarà il datore di lavoro

In un’Italia dove il sogno della pensione si fa sempre più sfumato, Groupama si impegna a proteggere il futuro di ogni lavoratore. Secondo l’Osservatorio ‘Change Lab, Italia 2030’, infatti, un lavoratore su due potrebbe affidarsi ancora di più al sostegno del proprio datore di lavoro per garantire pensioni e cure adeguate. Scopri come le soluzioni innovative di Groupama possono fare la differenza per il tuo domani.

(Adnkronos) – Il traguardo della pensione, ancora oggi, nel nostro Paese, sembra sempre più un miraggio. Almeno stando all’Osservatorio ‘Change Lab, Italia 2030’, realizzato per il quinto anno consecutivo da Groupama Assicurazioni – prima filiale del Gruppo francese Groupama e tra i più importanti player del settore assicurativo in Italia – in collaborazione con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Groupama: “Per un lavoratore su 2 a garantire pensioni e cure sarà il datore di lavoro”

In questa notizia si parla di: groupama - lavoratore - garantire - pensioni

Variazione da 18,5 milioni, Ceccarelli: «Per garantire la qualità dei servizi» - Il Comune di Piacenza ha approvato una variazione di bilancio di oltre 18,5 milioni di euro, come annunciato dall'assessore Gianluca Ceccarelli.

Groupama: Per un lavoratore su 2 a garantire pensioni e cure sarà il datore di lavoro; Fondi pensionistici integrativi e sgravio fiscale dei contributi.

Groupama: “Per un lavoratore su 2 a garantire pensioni e cure sarà il datore di lavoro” - Il traguardo della pensione, ancora oggi, nel nostro Paese, sembra sempre più un miraggio. Come scrive ilsannioquotidiano.it

Pensioni, bonus fino a 6.900 euro per chi posticipa l’uscita dal lavoro: a chi spetta e come ottenerlo - Nel 2025, chi rinuncia alla pensione anticipata pur avendone diritto potrà ricevere un bonus economico "Maroni- Riporta fanpage.it