GrounndUP Music Festival | esordio italiano

I prossimi 26, 27 e 28 giugno arriverà per la prima volta in Italia il GROUNDUP MUSIC FESTIVAL, prestigioso evento nato quasi dieci anni fa a Miami dalla visione artistica di MICHAEL LEAGUE, fondatore e leader degli SNARKY PUPPY e definito dal New York Times come "uno dei dieci migliori eventi musicali del decennio". Il festival ha scelto per questa sua prima attesissima edizione oltreoceano la cittadina di Alberobello (BA), gioiello pugliese e sito UNESCO, conosciuta in tutto il mondo per gli iconici trulli, autentico tesoro architettonico di pietra. Per tre giorni, il centro storico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con concerti e masterclass distribuiti in tre location comodamente raggiungibili a piedi.