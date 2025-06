Griezmann graffia il Botafogo ma all' Atletico non bastano 6 punti | è fuori per differenza reti

Griezmann si fa sentire, graffiando il Botafogo con un gol decisivo che non basta all’Atletico, distante ancora 6 punti e con una differenza reti negativa di 232. Dopo una supremazia territoriale degli spagnoli, il francese decide il risultato nel finale, ma i brasiliani mantenuto il secondo posto nel gruppo B, passando per le occasioni migliori e dimostrando che il calcio è fatto di momenti e determinazione.

Decide il francese nel finale dopo una supremazia territoriale degli spagnoli che però lasciano ai brasiliani le occasioni migliori e il secondo posto nel gruppo B.

Atletico Madrid-Botafogo LIVE 0-0: Griezmann vicino al goal di tacco - Un'emozionante sfida tra Atletico Madrid e Botafogo si svela nel cuore della terza giornata del gruppo B del Mondiale per Club FIFA.

Atletico Madrid-Botafogo 1-0 e Seattle Sounders-PSG 0-2. Griezmann non basta, Simeone è già fuori. Kvaratskhelia e Hakimi contro Messi? - Niente rimonta dell’Atlético Madrid che batte sì il Botafogo, ma ‘solo’ per 1- Riporta eurosport.it

Mondiale per Club, Atletico Madrid-Botafogo 1-0: Griezmann non basta, brasiliani agli ottavi da secondi. Simeone eliminato - I Rojiblancos del Cholo sono la prima eliminata di lusso dalla competizione. Si legge su sportmediaset.mediaset.it