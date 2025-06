Grecia maxi incendio a Chio | evacuati 19 insediamenti

Un incendio di vaste proporzioni sta devastando l’isola di Chio, in Grecia, costringendo all’evacuazione di 19 insediamenti e mobilitando oltre 190 vigili del fuoco. La lotta contro le fiamme prosegue sul fronte del Mar Egeo, mentre le autorità si impegnano per contenere il disastro ambientale e proteggere le comunità locali. In un contesto già complesso, ogni sforzo è fondamentale per arginare questa calamità naturale.

(Adnkronos) – Un maxi incendio boschivo sta interessando per il secondo giorno consecutivo l'isola di Chio, in Grecia, nel mar Egeo orientale di fronte alla costa turca. Lo scrive il quotidiano greco Ekathimerini, spiegando che 190 vigili del fuoco, supportati da 11 squadre a piedi, sono impegnati su tre fronti distinti.

