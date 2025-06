Grazie per i missili | Trump fa l’educato Khamenei incendia la bandiera

In un mondo dove le tensioni esplodono come fuochi d'artificio, due leader, due narrazioni opposte di uno stesso evento. Mentre Trump ringrazia l’Iran per il "gentile avvertimento", Khamenei incendia la bandiera americana, alimentando una crisi che potrebbe scuotere gli equilibri globali. Due dichiarazioni, un solo episodio: un segnale che le parole e le azioni spesso raccontano storie diverse. La posta in gioco è altissima, e il futuro è tutto da scrivere.

Due dichiarazioni, un solo evento. Eppure sembrano parlare di due guerre diverse. Una base americana in Qatar viene colpita da 14 missili iraniani. Nessun morto, danni contenuti. Ma i leader non la raccontano allo stesso modo. Trump ringrazia l'Iran per l'avvertimento: "Nessuna vittima, tutto sotto controllo". Khamenei, invece, promette che Teheran "non si sottometterĂ mai", e lo fa accompagnando il messaggio con una bandiera americana in fiamme e un paesaggio di distruzione generato al computer. Benvenuti nell'epoca in cui le crisi internazionali si gestiscono a colpi di post. A parlare per primo è il presidente Usa.

