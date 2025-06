Grazie alla mia faccia venivo subito riconosciuto Ma non tornerei gratis in tv | Massimo Buscemi di Quelli che il calcio si racconta

modo differente, come un personaggio capace di catturare l’attenzione e trasmettere energia. La sua carriera, iniziata in un ristorante e culminata in uno dei programmi televisivi più amati, è un esempio di passione e determinazione nel mondo dello spettacolo. Massimo Buscemi, tra ricordi e aneddoti, ci svela il suo percorso unico, fatto di sfide e successi, che lo ha portato a diventare uno dei volti più riconoscibili del calcio raccontato in TV.

Una lunga carriera in televisione nata in un ristorante, volto di “Quelli che il calcio” e l’esperienza da ‘segretario’ di Teo Teocoli: Massimo Alfredo Giuseppe Maria Buscemi si è raccontato in una lunga intervista a Fanpage. “Quando mi proponevo per dei lavori, capitava che mio padre scrivesse nel mio curriculum ‘bella presenza comunicativa’. A quel punto i selezionatori alzavano gli occhi, mi guardavano e rimanevano sorpresi. Venivo visto in una certa maniera, inutile negarlo, però sapevo propormi. Avevo un atteggiamento sempre super, non mi sono mai pianto addosso. Anche se ne avrei avuto i motivi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Grazie alla mia faccia venivo subito riconosciuto. Ma non tornerei gratis in tv”: Massimo Buscemi di “Quelli che il calcio” si racconta

“Mossi i primi passi in qualche film erotico, poi arrivarono i lavori con Celentano e Pozzetto. Grazie alla mia faccia venivo subito riconosciuto. Mi ha permesso di arrivare dove altri, non avendo una caratterizzazione, non sono riusciti" Vai su X

Massimo Buscemi: “Il mio viso è impossibile da dimenticare. Quelli che il Calcio? Fazio coraggioso a lanciare Idris”.

