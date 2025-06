Grant Ellis e Juliana Pasquarosa | la coppia più imbarazzante di The Bachelor 29

Grant Ellis e Juliana Pasquarosa, la coppia più imbarazzante di The Bachelor 29, hanno attirato l'attenzione per le loro dinamiche poco convincenti. La loro storia, conclusa con una proposta di matrimonio il 24 marzo 2025, ha evidenziato le criticità di un legame superficiale e poco autentico. Analizzeremo gli aspetti che hanno portato a questa delusione, svelando i retroscena di una relazione che ha lasciato molti con l’amaro in bocca.

Il percorso di Grant Ellis e Juliana Pasquarosa all'interno della stagione 29 di The Bachelor si è concluso con un esito deludente, evidenziando le criticità di una coppia che ha mostrato fin da subito segnali di scarsa compatibilità. La loro relazione, culminata in una proposta di matrimonio avvenuta il 24 marzo 2025, si distingue per la mancanza di profondità emotiva rispetto ad altri coppie più solide del franchise. Analizzeremo gli aspetti principali di questa storia, dall'indecisione iniziale alle dinamiche post-reality, evidenziando come tali elementi abbiano contribuito al fallimento della relazione.

