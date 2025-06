Granfondo di Poppi Cominelli mette tutti d’accordo

La Granfondo di Poppi, svoltasi il 23 giugno 2025, ha regalato emozioni e sorprese nel cuore dell’Arese. Un evento che ha unito passione e competizione, mettendo tutti d’accordo grazie alla straordinaria prova di Cristian Cominelli, che ha conquistato il podio sorprendendo le aspettative. In un contesto ricco di sfide tra giganti del settore, la vittoria di Cominelli ha sottolineato come l’esperienza possa ancora fare la differenza.

ARezzo, 23 giugno 2025 – Esito non senza sorprese alla Granfondo Città di Poppi, la nuova tappa del circuito UmbriaTuscany Mtb che nel piccolo centro aretino ha visto al via molte delle principali squadre del settore. Ci si attendeva una sfida fra due colossi come DMT Racing Team by Marconi e Bottecchia Factory Team, invece alla fine l’ha spuntata l’esperienza di Cristian Cominelli, l’ex campione italiano del ciclocross che ha portato alla vittoria la casacca del Cycling Cafè. Sui 42 km per 1.500 metri Cominelli ha dato vita a una splendida sfida con Stefano Valdrighi (Bottecchia Factory Team) riuscendo nel finale a guadagnare quei metri necessari per tagliare il traguardo da solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it