Grande successo per la Pedalata tra le stelle da Armeno al Mottarone

Un evento che ha conquistato il cuore di tutti, regalando emozioni uniche sotto il cielo stellato. La “Pedalata tra le Stelle” torna con grande successo, confermando il suo ruolo di appuntamento imperdibile per appassionati e famiglie. Un’occasione speciale per vivere momenti di sport, solidarietà e meraviglia, abbracciando la magia del Mottarone. E questa sera, l’eco di questa straordinaria avventura continuerà a risuonare, ricordandoci che insieme si possono raggiungere nuove vette.

Un successo la quanita edizione della "Pedalata tra le Stelle", l'attesa pedalata notturna che venerdì 20 giugno ha unito la cittadina di Armeno alla vetta del Mottarone in una sfida sportiva all'insegna della passione, dello sport e della solidarietà, come solo il fascino del Mottarone sa.

