Grande partecipazione al primo Tavolo sulle Politiche Giovanili della Toscana

Un entusiasmo contagioso ha caratterizzato il primo Tavolo sulle Politiche Giovanili in Toscana, segnando un passo decisivo verso un futuro più inclusivo e sostenibile per i giovani della regione. Promosso dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Pisa e supportato dalla firma di 22 Comuni, tra cui Pisa stessa, l’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, associazioni e giovani attivi, pronti a plasmare insieme nuove strategie. Un momento di grande importanza che apre nuove prospettive per le politiche giovanili toscane.

Pisa, 20 giugno 2025 - Un importante passo avanti per le politiche giovanili in Toscana. Dopo un lungo percorso promosso dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Pisa, che ha portato alla firma del Protocollo d’Intesa sulle Politiche Giovanili da parte di ben 22 Comuni, tra cui recentemente anche Pisa, si è tenuto ieri, presso le Terme di Casciana, il primo Tavolo sulle Politiche Giovanili in Toscana. All'incontro erano presenti rappresentanti di 19 amministrazioni comunali, la Provincia di Pisa e la stessa Consulta Provinciale, segno concreto di una volontà condivisa di mettere al centro i giovani nelle agende politiche locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grande partecipazione al primo Tavolo sulle Politiche Giovanili della Toscana

