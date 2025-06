Grande Fratello Alfonso D’Apice | Federica ha esagerato con la gelosia Con Chiara è un amore più maturo

Alfonso D’Apice, protagonista indiscusso dell’ultima edizione del Grande Fratello, torna a far parlare di sé svelando dettagli sulla sua vita sentimentale. Tra ricordi di Federica Petagna, accusata di gelosia eccessiva, e l’amore maturo con Chiara Cainelli, la sua attuale compagna, Alfonso si apre in un’intervista rivelando come il reality abbia segnato un nuovo capitolo della sua vita sentimentale, dimostrando che il cuore può trovare sempre nuove strade.

Alfonso D'Apice, tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, è tornato a parlare ai microfoni di Radio Radio, della sua ex fidanzata Federica Petagna e della sua relazione attuale nata nella Casa con Chiara Cainelli.

