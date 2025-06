Granata, l’era Varrà. Partiamo dai giovani».

Fortunato "Natino" Varrà, nuovo volto del Pontedera, sta già dimostrando tutta la sua determinazione nel plasmare il futuro granata. Con un impegno totale e una passione contagiosa, il direttore sportivo si è immerso nel progetto, puntando sui giovani e sulla costruzione di una squadra competitiva. La sua prima impressione di Pontedera? “La città non la conoscevo, e finora ho avuto modo di visitare solo il Corso e il…” Ma le sfide sono appena cominciate.

Da quando ha assunto il nuovo incarico, Fortunato "Natino" Varrà ha conosciuto un solo verbo: lavorare. Il neo direttore sportivo del Pontedera sta già operando full time per dare a Menichini la futura squadra e il suo arrivo in città a metà settimana scorsa ha offerto l’occasione per una gradevole prima chiacchierata, in sede. Direttore come si trova a Pontedera? "La città non la conoscevo, e finora ho avuto modo di visitare solo il Corso e il tratto che percorro tra dove dormo e lo stadio. Per adesso sto frequentando qui (lo stadio, ndr) perché è la cosa che mi interessa di più, quindi passo giornate intere allo stadio per cercare di capire come strutturare il tutto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net