Gran Turismo la storia vera del film

scelgono un percorso straordinario nel mondo delle corse, dimostrando che il talento può nascere anche dallo schermo. La vera storia di Jann Mardenborough ci ispira a credere nei sogni e nell’impegno, trasformando un videogioco in una carriera da campione. Un esempio di come passione e determinazione possano superare ogni limite, rendendo questa pellicola un must per gli appassionati di adrenalina e ispirazione.

La storia vera di Gran Turismo è unica tra gli adattamenti da videogiochi, poiché la trama non è tratta propriamente dal gioco da cui prende il nome ma ruota attorno al giocatore di Gran Turismo nella vita reale, Jann Mardenborough, le cui abilità nel gioco di corse lo portano a partecipare a una serie di competizioni videoludiche sponsorizzate da Nissan. Le abilità di Mardenborough in Gran Turismo gli permettono di passare dal gioco alla guida di una vera auto da corsa e di iniziare una carriera da pilota. Gran Turismo è diretto da Neill Blomkamp e sceneggiato da Jason Hall di American Sniper e Zach Baylin di King Richard. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

