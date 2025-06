Gran Sasso Lavori nel 2027 per 210 milioni di euro Forse neanche verrà chiuso al traffico

Nel cuore del Gran Sasso, le opere previste nel 2027, dal valore di 210 milioni di euro, potrebbero rivoluzionare la viabilità e la sicurezza della regione. Il commissario straordinario Pierluigi Caputi ha svelato una strategia innovativa di impermeabilizzazione delle gallerie e nuove reti idriche, con un monitoraggio continuo e il coinvolgimento pubblico. Una sfida ambiziosa per salvaguardare il patrimonio naturale e garantire un futuro più sicuro.

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a L'Aquila il 23 giugno 2025, l'ing. Pierluigi?Caputi, commissario straordinario incaricato della tutela del sistema idrico del Gran?Sasso, ha illustrato lo Scenario di Intervento prescelto grazie ad un'analisi tecnico?economica rigorosa, basata su criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Tra le quattro ipotesi esaminate – impermeabilizzazione delle attuali gallerie, trivellazione orizzontale, terza canna e soluzioni ibride –, è stata scelta la prima.

