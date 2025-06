Gran galà lirico strumentale

Se ami l’arte e la musica, non puoi perderti questa straordinaria serata di raffinata cultura. Venerdì 27 giugno, alle ore 20:15, Villa Litta di Affori si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con performance liriche, duetti d’opera, musica da camera e i classici napoletani, tutto grazie all’associazione "Art & Music Insieme". Un’occasione unica per immergersi nella bellezza della musica e lasciarsi conquistare da un’atmosfera magica e coinvolgente.

Venerdì 27 Giugno alle ore 20:15, presso Villa Litta di Affori ( viale Affori, 21 – Milano), l'associazione "Art & Music Insieme", organizza una serata di grande cultura, con musica lirica, brani e duetti d'opera, musica da camera per voce, violino e pianoforte e classici napoletani.

