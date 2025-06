Graduatorie GPS supplenze 2025 26 in corso le esclusioni dagli elenchi aggiuntivi Le motivazioni

una fase di aggiornamento e revisione delle graduatorie, garantendo trasparenza e correttezza nel processo di assegnazione delle supplenze. È fondamentale per assicurare che solo i candidati idonei e qualificati risultino inseriti, tutelando così la qualità dell'offerta educativa. Rimanete aggiornati per scoprire le motivazioni che guidano queste esclusioni e come esse influiranno sull'assegnazione delle supplenze per il prossimo anno scolastico.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per le supplenze dell'anno scolastico 202526: mentre è in corso fino al 3 luglio la procedura dello scioglimento riserva per chi consegue il titolo di abilitazione o specializzazione sostegno entro il 30 giugno 2025, gli Uffici Scolastici provvedono all'esclusione degli aspiranti che non rientrano in questa casistica e non hanno titolo a comparire nell'elenco aggiuntivo. Tale procedura si affianca a quella ordinaria di modifica o convalida del punteggio in prima o seconda fascia, dopo gli opportuni controlli. L'articolo Graduatorie GPS supplenze 202526, in corso le esclusioni dagli elenchi aggiuntivi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

