graduation day oltre 360 laureati in piazza

È tornata a vivere nella sua dimensione più partecipata la cerimonia dei Graduation Day dell' Università di Macerata, che per l'edizione 2025 ha scelto di nuovo la piazza e l'estate. Oltre 360 laureate e laureati hanno ricevuto la pergamena di laurea e il tradizionale tocco in piazza Vittorio Veneto, tra applausi, sorrisi e commozione. A fare gli onori di casa, il rettore John McCourt e la presidente dell'Associazione Laureati Ateneo Maceratese (Alam), Daniela Gasparrini. "Non perdete mai la voglia di capire, di farvi domande, di leggere la realtà in profondità, anche quando sembra difficile, anche quando è più comodo fermarsi in superficie.